Presedintele nicaraguan Daniel Ortega a sustinut miercuri ca cei 19 opozanti arestati cu cinci luni inainte de alegerile prezidentiale sunt "infractori" si "agenti" ai SUA care "vor sa rastoarne guvernul", informeaza joi AFP.



Pana in prezent 19 opozanti au fost arestati sau plasati in arest supravegheat la domiciliu, pentru "incitare la ingerinta straina" si "sustinere fata de sanctiunile" impotriva guvernului sandinist. Printre cei arestati sunt cinci candidati in alegerile prezidentiale din noiembrie, politicieni, un bancher si fosti camarazi de arme ai lui Ortega (75 de ani).

