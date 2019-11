Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Andres Manuel Lopez Obrador a respins categoric orice intervenție a Statelor Unite in Mexic, dupa ce omologul sau american, Donald Trump, a declarat ca Washingtonul va cataloga cartelurile de droguri mexicane drept organizații teroriste, informeaza postul BBC News, potrivit Mediafax."Cooperare,…

- Ministrii arabi de externe au respins luni decizia americana de a nu mai considera drept ilegale coloniile israeliene in Cisiordania ocupata, informeaza France Presse. Potrivit unui text publicat dupa o reuniune la sediul Ligii Arabe de la Cairo, ministrii si-au exprimat "condamnarea si…

- Cel puțin un om a murit miercuri în Bolivia în urma unor confruntari între Poliție și simpatizanți ai fostului președinte al țarii, Evo Morales, scrie Mediafax, citând Le Figaro. Incidentul a avut loc chiar în prima zi a mandatului de președinte interimar al senatoarei…

- Președintele Jair Bolsonaro a declarat joi seara ca Argentina și România au fost întotdeauna înaintea Braziliei pentru un loc în OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica) și ca țara "este pe cale sa ajunga acolo", scrie Rador, citând Folha. În…

- Democrații au demarat procedura de destituire a președintelui dupa ce Donald Trump a fost acuzat ca s-a folosit de funcția pe care o are pentru a face presiuni asupra președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, ca sa-l determine pe acesta sa declanseze o ancheta de coruptie impotriva lui Biden. Ar…

- Potrivit lui Kim Kye Gwan, consilier in Ministerul nord-coreean de Externe, ideea unui nou summit intre Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, 'este foarte prezenta in aceste zile in Statele Unite'. Intr-un comunicat publicat de agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA, consilierul…

- Noul ambasador american e nascut in Romania Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american pentru a deveni noul ambasador al SUA la Bucuresti, potrivit site-ului institutiei. Presedintele american Donald Trump l-a propus pe Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador…

- Ministrul mexican de Externe, Marcelo Ebrard, a declarat vineri ca țara sa nu se așteapta ca Statele Unite sa impuna tarife vamale pentru produsele importate din Mexic deoarece autoritațile de la Ciudad de Mexico au reușit sa reduca semnificativ migrația ilegala catre SUA, potrivit Mediafax.Aflat…