Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Mexicului, Enrique Pena Nieto, a cerut vineri Statelor Unite reunirea rapida a familiilor de migranti despartite la frontiera celor doua tari, informeaza Agerpres , care citeaza DPA.

- Presedintele Mexicului, Enrique Pena Nieto, a cerut vineri Statelor Unite reunirea rapida a familiilor de migranti despartite la frontiera celor doua tari, informeaza DPA. Potrivit unui comunicat al presedintiei mexicane, Pena Nieto si-a exprimat fata de secretarul de stat american, Mike Pompeo, ingrijorarea…

- Un tribunal din orasul San Diego din SUA a dispus marti reunirea unor familii de migranti separate de politia migratiei, denuntand politica 'tolerantei zero' a administratiei Trump in domeniu, ca raspuns la o plangere a asociatiei de aparare a drepturilor civice ACLU. Cu exceptia cazurilor in…

- Presedintele american Donald Trump a semnat miercuri un decret care pune capat despartirii familiilor de migranti care au trecut ilegal frontiera cu Mexicul, relateaza AFP conform News.ro . ”Acest lucru este deosebit de important pentru mine (…). Noua nu ne place sa vedem familii despartite”, a declarat…

- Un tribunal mexican a ordonat reluarea anchetei privitoare la disparitia a 43 de studenti în 2014 si a cerut crearea unei comisii a adevarului în urma plângerii depuse de doua persoane inculpate în acest caz, a anuntat Consiliul Jurisdictiei Federale (CJF), transmite AFP. …

- Un tribunal din mexic a ordonat reluarea anchetei cu privire la dispariția a 43 de studenți in 2014 și a cerut crearea unei comisii a adevarului in urma plangerii depuse de doua persoane inculpate in acest caz, a anunțat Consiliul Jurisdicției Federale (CJF). ”Ancheta in cazul Ayotzinapa nu a fost nici…

- Presedintele Donald Trump a tinut sa precizeze ca va ramane in negocieri "focalizate" asupra apararii securitatii nationale a Statelor Unite.Un purtator de cuvant al Guvernului britanic si-a exprimat satisfactia fata de aceasta decizie. "Vom vontinua sa lucram strans cu partenerii nostri…

- Casa Alba a fost de acord sa prelungeasca pana la 1 iunie perioada de scutire provizorie de la taxe vamale aupra importurilor de otel si aluminiu din Canada, Mexic si Uniunea Europeana (UE), evitand o escaladare in conflictul comercial, relateaza AFP conform News.ro . ”Administratia (Trump) a prelungit…