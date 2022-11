Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a confirmat vineri ca se va afla in fruntea unei manifestatii, duminica, la Ciudad de Mexico, in sprijinul politicilor sale, la doua saptamani dupa un protest masiv al opozantilor, noteaza AFP.

Zeci de mii de persoane au iesit pe strazi in Mexic, protestand fata de reforma electorala propusa de presedintele tarii, Andres Manuel Lopez Obrador, informeaza Rador.

Continua protestele inițiate de partidul Șor in Republica Moldova. Capitala țarii a fost luata cu 'asalt' de susținatorii lui Ilan Șor, numit 'tanarul' de serviciile secrete rusești, FSB, care incearca sa rastoarne guvernarea pro-occidentala de la Chișinau.

Polițiștii au prins, duminica, in zona in care se desfașura protestul AUR, un barbat care avea asupra sa un cuțit și o secure, spun surse judiciare.

Mitingul de protest care va avea loc, duminica, in Piata Universitatii, va incepe la ora 14.00, potrivit unui comunicat al AUR, manifestantii urmand sa ajunga in jurul orei 16.00 in Piata Victoriei, in fata sediului Guvernului.

Mii de manifestanti au incriminat armata, luni, la Ciudad de Mexico, cu ocazia implinirii a opt ani de la disparitia a 43 de studenti din Ayotzinapa, caz emblematic al "tragediei umane" a celor peste 100.000 de disparuti numarati in tara, noteaza AFP preluat de agerpres.

Parisul va stinge luminile turnului Eiffel cu o ora mai devreme decat in mod obisnuit, va reduce temperatura apei in piscinele municipale si va amana incalzirea cladirilor publice in scopul economisirii energiei in iarna aceasta, a spus marti primarul orasului, potrivit Reuters.

China lucreaza cu Rusia la stabilirea unei ordini internationale "mai juste", a afirmat cel mai important responsabil al diplomatiei chineze, Yang Jiechi, cu cateva zile inainte de o intrevedere prevazuta intre presedintii celor doua tari, informeaza marti AFP, potrivit Agerpres.