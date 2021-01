Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat joi ca nu a primit nicio invitatie la inaugurarea presedintelui ales al Statelor Unite Joe Biden, intrebat daca se va duce la Washington pentru evenimentul din 20 ianuarie, relateaza Reuters. "Nu am o invitatie si am decis sa nu plec din tara", a spus el intr-o conferinta de presa guvernamentala regulata. Lopez Obrador a facut o singura deplasare in strainatate in doi ani de cand se afla in functie, cand l-a vizitat pe presedintele SUA in exercitiu Donald Trump in iulie si l-a laudat pe omologul sau american ca trateaza Mexicul "cu bunatate…