- Matteo Salvini, ministrul de Interne al Italiei, s-a intalnit cu fostul strateg sef al administratiei lui Donald Trump, Steve Bannon si a cazut de acord sa se alature gruparii sale anti-sistem, denumita „Miscarea”, scrie The Guardian.Citește și: VIDEO - Viorica Dancila o COMITE din nou: GAFA…

- Azi, UE a devenit un monstru in care birocrati fara fata decid toate aspectele vietii noastre, de la un minut la altul, spune analistul americano-german Frederick William Engdahl.Conceptul lui Charles de Gaulle era mult mai bun: state nationale care coopereaza, negociaza pe probleme comune, dar raman…

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a acuzat Romania și Bulgaria ca trimit ”sclavi” in vestul Europei, cerand masuri pentru limitarea traficului de persoane și cazuri de exploatare. Doua accidente rutiere produse in sudul Italiei, in urma carora 16 imigranți au murit, au provocat o dezbatere…

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a anuntat luni pe Twitter ca va merge duminica la Moscova pentru finala Cupei Mondiale de Fotbal si i-a adus un omagiu presedintelui rus, Vladimir Putin, relateaza AFP.''De oameni ca el, care au in inima interesul propriilor cetateni, ar fi nevoie…

- Comisia Europeana a avertizat, marti, ca va lua masuri impotriva Italiei daca nu respecta drepturile omului, dupa ce ministrul de Interne, Matteo Salvini, a anuntat recensamant in comunitatile de romi, informeaza cotidianul La Stampa, citat de Mediafax. “Comisia Europeana va exercita toate competentele…

