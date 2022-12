Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis afirma, in mesajul transmis cu prilejul Anului Nou, ca Romania priveste cu speranta si incredere catre noul an, dupa ce „provocarile de proportii istorice” pe care tara le-a avut de infruntat au scos in evidenta „taria de caracter” si capacitatea romanilor de a ramane solidari.…

- In perioada 30 decembrie ndash; 02 ianuarie, peste 50 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Tomis Constanta vor actiona, zilnic, in sistem integrat alaturi de colegii din politie sau in cadrul patrule independente, pentru mentinerea linistii si ordinii publice pe raza municipului Constanta, in statiunea…

- Maia Sandu susține ca pentru țara sa este o bucurie sa sarbatoreasca Romania, stat care a oferit un ajutor imens și necondiționat, inclusiv aderarii la Uniunea Europeana a Republicii Moldova.

- De Ziua Naționala a Romaniei, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de felicitare, dar și a exprimat recunoștința statului vecin pentru sprijinul acordat țarii noastre. „Astazi, de 1 Decembrie, este o bucurie sa sarbatorim impreuna Romania.

- Speranța de viața in Romania este cu 10 ani mai redusa decat in majoritatea statelor Uniunii Europene, țara noastra situandu-se pe locul patru, dupa Lituania, Letonia și Bulgaria, conform Eurostat. Mortalitatea este cel mai adesea cauzata de bolile cardiovasculare, numarul deceselor din cauze cardiace…

- Un raport al Națiunilor Unite publicat marți arata ca sanatatea femeilor și a copiilor a regresat din cauza impactului pandemiei COVID-19, a conflictelor și a schimbarilor climatice. Raportul, intitulat Every Woman Every Child Progress Report (Raportul de progres pentru fiecare femeie și fiecare copil),…