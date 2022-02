Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul l-a atacat miercuri pe Boris Johnson pe care l-a descris ca fiind „complet confuz” și a ridiculizat „prostia și ignoranța” politicienilor britanici dupa ce prim-ministrul de la Londra a anulat un apel telefonic pe care trebuia sa îl aiba cu președintele rus Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca Occidentul a ignorat ingrijorarile cheie ale Moscovei atunci cand a raspuns oficial saptamana trecuta la cererile Rusiei de a-i oferi garantii de securitate, relateaza Reuters.

- Președintele SUA, Joe Biden a avertizat joi, 27 ianuarie ca exista o „posibilitate reala” a unei invazii ruse a Ucrainei luna viitoare, iar asta pentru ca reprezentanții Kremlinului a afirmat ca respingerea de catre SUA a principalelor sale cereri de rezolvare a crizei a lasat „puțin…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- În saptamâna de dinaintea seriei de întruniri diplomatice la nivel înalt între Rusia și NATO, oficialii americani și ucraineni au privit de la distanța cum ambasada Moscovei de la Kiev a început sa fie evacuata, relateaza The New York Times.Pe 5 ianuarie,…

- SUA au acuzat vineri Rusia ca a „pozitionat în avans” agenti în Ucraina pentru a desfasura o operatiune care sa poata servi drept „pretext pentru o invazie” a fortelor Moscovei, relateaza AFP și Agerpres.„Rusia pune bazele pentru a avea posibilitatea…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia este gata sa trimita "in orice moment" un negociator din partea guvernului la tratative cu Statele Unite pe tema garantiilor de securitate cerute de Moscova pentru detensionarea crizei legate de Ucraina, transmite Reuters.…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca adjunctul ministrului de externe, negociatorul Serghei Riabkov, este gata sa se deplazese oricand in orice țara neutra, pentru a incepe discuțiile cu SUA.Totodata, reprezentatul de la Kremlin a mai spus ca președinții Vladimir Putin și…