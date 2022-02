Stiri pe aceeasi tema

- Avioanele rusești de atac, Sukhoi Su-25M au sosit in Belarus din regiunea Primorsky a Rusiei pentru exerciții militare comune, a anunțat Ministerul Apararii din Belarus. Televiziunea Ministerului Apararii din Belarus, „Voyen TV”, a difuzat imagini cu avioanele, menite sa ofere sprijin aerian apropiat…

- Un fost consilier pentru securitatea naționala a Casei Albe, Fiona Hill, a declarat miercuri, la o audiere a Comisiei pentru Securitate și Cooperare in Europa, la Washington, ca președintele rus Vladimir Putin „nu blufeaza” cu Ucraina.„De asemenea, experiența mea despre Putin este ca, de obicei, daca…

- Ungaria ar dori sa creasca importurile de gaze naturale din Rusia in cadrul unui contract bilateral pe termen lung, a declarat marți prim-ministrul Viktor Orban intr-o vizita la Moscova. La randul sau, Președintele rus, Vladimir Putin a declarat ca Ungaria cumpara gaz la un preț mai mic decat restul…

- Armata ucraineana a organizat marți exerciții militare in regiunea Herson de sud, la granița cu Crimeea anexata, pe fondul tensiunilor crescute cu Rusia. Exercițiul s-a concentrat pe testarea Hurricane, un sistem de lansare de rachete multipla autopropulsat, proiectat in Uniunea Sovietica. Cunoscut…

- In contextul tensiunilor ruso-ucrainene, Romania beneficiaza de o atenție deosebita din partea presei internaționale. ”Franta intentioneaza sa trimita sute de soldati in Romania”, titreaza Le Figaro. Cotidianul francez citeaza un interviu acordat pentru postul de radio France Inter, de catre ministrul…

- Peste o mie de militari britanici vor fi trimiși in estul Europei, in urmatoarele zile, a decis guvernul de la Londra. Regatul Unit are deja circa 1150 de soldați in aceasta regiune. Numarul lor va fi suplimentat, in contextul masurilor de protejare a Flancului Estic al NATO. Practic, este o masura…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește astazi cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta situația de securitate de pe Flancul Estic. Intalnirea are loc in condițiile in care Rusia a masat peste 120.000 de militari la frontiera cu Ucraina. Intalnirea dintre președinte și premier va avea loc la ora…