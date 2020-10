Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de persoane au manifestat sambata seara in fata resedintei ambasadorului Frantei in Israel pentru a denunta afirmatiile presedintelui Emmanuel Macron despre caricaturile profetului Mahomed, informeaza AFP. Protestatarii, care purtau masca de protectie, au venit in apararea profetului…

- Președintele Franței l-a rechemat in țara pentru consultari pe ambasadorul din Turcia. Emmanuel Macron a luat decizia la cateva ore dupa ce Recep Erdogan a pus la indoiala sanatatea mintala a liderului de la Elysee.

- Lituania isi va rechema pentru consultari ambasadorul in Belarus, a anuntat luni Ministerul de Externe de la Vilnius, noteaza AFP. Aceasta decizie intervine la trei zile dupa ce Belarusul si-a rechemat ambasadorii la Vilnius si Varsovia pentru consultari ca urmare a sanctiunilor impuse de UE unor functionari…

- Erdogan spune ca Turcia va lua ceea ce ii revine din Marea Neagra, Marea Egee si Marea Mediterana: ”Cei care vor sa ni se opuna sa fie pregatiti sa plateasca pretul” Turcia "nu va face nicio concesie" pentru a-si apara interesele privitoare la gaze in Mediterana de Est, a afirmat…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat luni ca l-a rechemat pentru consultari pe ambasadorul tarii sale in Belarus, in vederea evaluarii perspectivelor relatiilor bilaterale intre cele doua state vecine 'in noua realitate', transmite Reuters. 'Evolutia evenimentelor din…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a acuzat joi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca are intentii coloniale in Liban, transmite AFP potrivit Agerpres. "Ceea ce vor Macron si compania este sa restabileasca ordinea coloniala (in Liban). Pe noi nu ne intereseaza sa alergam dupa fotografii…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a acuzat joi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca are intentii coloniale in Liban, transmite AFP. "Ceea ce vor Macron si compania este sa restabileasca ordinea coloniala (in Liban). Pe noi nu ne intereseaza sa alergam dupa fotografii sau sa facem…