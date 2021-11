Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate marti, 9 noiembrie 2021, incidenta raspandirii COVID 19 in judetul si municipiul Constanta este in scadere.Astfel, in municipiul Constanta, incidenta este astazi de 8.21 cazuri la mia de locuitori, in timp ce ieri a fost 8.8.La nivelul judetului, autoritatile au informat ca…

- Rata de infectare din București este, joi, 4 noiembrie, de 12,44 de cazuri COVID la mia de locuitori, anunța Direcția de Sanatate Publica . Fața de ziua precedenta, valoarea a scazut cu aproape 0,45. Este a treisprezecea zi in care rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade in Capitala, cea mai mare valoare…

- Incidenta raspandirii virusului SARS CoV 2 in judetul si municipiul ConstantaPotrivit datelor oficiale oferite de autoritati, incidenta in municipiul Constanta este de 12,74 in usoara scadere fata de ieri cand a fost 12,83 de cazuri la mia de locuitori. In judetul Constanta, incidenta raspandirii virusului…

- Incidenta raspandirii COVID 19 este in usoara crestere la ConstantaPotrivit datelor oficiale oferite de autoritati, incidenta in municipiul Constanta este de 12.7 cazuri la mia de locuitori, in usoara crestere fata de ieri, cand a fost 12.7.La nivelul judetului Constanta, incidenta este astazi de 10.23,…

- Codul QR al lui Emmanuel Macron a fost publicat online pentru scurt timp intr-o scurgere de informatii. Persoanele care l-au publicat online au fost indentificate, dar in timpul in care a fost online, codul QR a fost salvat de multe persoane.Un tanar de 19 ani care dorea sa intre intr-un spital din…

- Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București a anunțat joi, 30 septembrie, ca rata de incidența din Capitala a crescut la 6.64 cazuri la mia de locuitori, de la 6.33 in ziua precedenta. Este a doua zi cu o rata de pragul de 6, care impune noi masuri epidemiologice, dar miercuri autoritațile…

- Incidenta creste in continuare la nivelul municipiului Constanta.Prefectura Constanta informeaza ca, incidenta in municipiul Constanta pentru ultimele 14 zile este de 0.81 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ieri cand a fost 0.77. Totodata, la nivelul judetului Constanta, incidenta este…