Stiri pe aceeasi tema

- Este al cincilea weekend consecutiv in Franța in care oamenii protesteaza impotriva permisului de sanatate. Francezii protesteaza in mai multe orase, sambata, pentru al cincilea weekend consecutiv, fata de extinderea permisului de sanatate si vaccinarea obligatorie pentru personalul medical, informeaza…

- Nu exista date suficiente pentru a recomanda utilizarea celei de-a treia doze a vaccinurilor anti-COVID-19, a anuntat Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) vineri, dupa ce doua tari importante din UE au dezvaluit ca vor administra doze de supra-rapel persoanelor vulnerabile incepand din luna septembrie.…

- In jur de 100.000 de persoane au ieșit in Franța pe 17 iulie impotriva politicii de vaccinare anti-COVID a lui Emmanuel Macron, iar 170.000 au manifestat sambata. In vreme ce majoritatea francezilor susțin atat vaccinarea obligatorie a cadrelor medicale, cat și introducerea permisului sanitar, autoritațile…

- Ministerul de Interne de la Paris atrage atentia asupra amplificarii riscurilor producerii unor atacuri teroriste islamiste in Franta si va intensifica masurile de securitate, conform unui mesaj oficial adresat serviciilor de ordine publica. Intr-un mesaj intern, obtinut de cotidianul Le Figaro si de…

- Franța impune utilizarea unui „permis sanitar” pentru accesul in muzee, cinematografe sau alte spații culturale. Decizia a fost luata ca urmare a creșterii cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 din ultima vreme. Conform BBC, de miercuri francezii vor trebui sa faca dovada vaccinarii, a unui test negativ…

- Franta ar trebui sa ia in considerare daca sa introduca obligativitatea vaccinarii populatiei pentru Covid-19, astfel incat guvernul sa poata actiona rapid in cazul inrautatirii epidemiei, a afirmat vineri autoritatea pentru sanatate din tara, transmite Reuters. In urma revenirii la crestere a numarului…

- Recomandarea vine din cauza riscului major legat de varianta Delta. Mai mult decat atat, guvernul francez atrage atenția ca și vacanțele in Franța ar putea fi compromise din cauza creșterii cazurilor cu aceasta mutație.

- Artista franco-iraniana Marjane Satrapi (foto) a pictat un triptic pentru Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, care va fi reprodus intr-o tapiserie de catre artizanii prestigioasei Manufacture des Gobelins, a anuntat joi Ministerul Culturii, potrivit AFP, arata Agerpres. Pe fundalul Turnului…