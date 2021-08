Presedintele lituanian Gitanas Nauseda a facut apel la solidaritate din partea celorlalte state UE in contextul cresterii accentuate a numarului de intrari ilegale in tara sa din Belarus, relateaza duminica dpa. Foto: (c) Kenzo Tribouillard/Pool via REUTERS "Protectia frontierelor externe ale UE reprezinta o responsabilitate comuna a tuturor statelor membre", a scris el intr-o scrisoare comuna cu premierul sloven Janez Jansa adresata liderilor UE. Sursa fotografiilor: Janez Jansa/Twitter Lituania este intr-o situatie dificila si are nevoie de ajutor sub forma de echipament pentru protejarea…