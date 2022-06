Stiri pe aceeasi tema

- Liderul lituanian a oferit interviul dupa ce Kremlinul a avertizat, marti, Lituania ca Moscova va raspunde interdictiei tranzitului de marfuri sanctionate de UE catre Kaliningrad in asa fel incat cetatenii statului baltic sa resimta durerea. ”Suntem gata si suntem pregatiti pentru actiuni neprietenoase…

- Iarna care urmeaza va fi foarte dificila pentru ucraineni ”din cauza agresiunii Rusiei”, a atras atenția președintele Volodimir Zelenski in mesajul sau de marți seara, relateaza CNN și News.ro . Liderul de la Kiev spune ca a discutat cu oficiali guvernamentali și reprezentanți ai celor mai mari companii…

- Rusia este gata sa ajute la exportul de cereale și ingrașaminte in cazul in care sancțiunile impotriva sa sunt ridicate. Președintele rus Vladimir Putin a declarat acest lucru intr-o conversație telefonica cu premierul italian Mario Draghi, a informat joi serviciul de presa de la Kremlin. Conversația…

- Compania responsabila de vanzarea de energie electrica catre Finlanda, RAO Nordic, si-a anuntat vineri intentia de a inceta livrarile de la miezul noptii, invocand restante de plata, in momentul in care Finlanda si-a anuntat aderarea la NATO. Exporturile din Rusia catre Finlanda „sunt la zero in prezent,…

- Politicieni finlandezi cheie au fost avertizati ca Rusia ar putea intrerupe vineri furnizarea gazului catre Finlanda vecina, scrie joi ziarul local Iltalehti, citand surse neprecizate, relateaza Reuters . Ziarul nu a precizat de unde ar fi venit avertismentul, iar Reuters nu a putut verifica independent…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri, 27 aprilie, ca Rusia va raspunde printr un atac fulgerator la orice ingerinta strategica in ceea ce se intampla in prezent in Ucraina, scena unei campanii militare ruse de doua luni, potrivit EFE si Interfax.Daca cineva, insist, va incerca sa intervina…

- Columbia este pregatita sa furnizeze energie tarilor occidentale pentru a inlocui partial importurile din Rusia. Presedintele columbian Ivan Duque a declarat acest lucru intr-un interviu acordat companiei americane de televiziune CNN.

- Moldovenii sint indemnați sa apeleze la calm și sa nu dea navala in farmacii dupa iod, chiar și in cazul unui atac nuclear. Președintele țarii, Maia Sandu, a declarat, astazi, ca motive de ingrijorare privind un eventual atac nuclear la moment nu exista și i-a rugat pe cetațenii țarii sa nu recurga…