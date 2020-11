Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Kosovo, Hashim Thaci, a demisionat imediat dupa ce a fost informat ca tribunalul pentru crimele de razboi din Kosovo l-a pus sub acuzare. Instanța speciala a fost inființata la Haga in 2015, pentru a ancheta posibilele crime ale gherilelor in timpul razboiului care a dus pana la urma la…

- Fostul purtator de cuvant al Armatei de Eliberare din Kosovo (UCK) si politician kosovar Jakup Krasniqi a fost arestat si transferat miercuri la Haga, a anuntat tribunalul special pentru Kosovo intr-un comunicat, relateaza Reuters. Foto: (c) Hazir Reka/REUTERS…

- Tribunalul administrativ de la Berlin, sesizat de localuri, a anulat vineri obligatia impusa barurilor si restuarantelor din capitala Germaniei de a inchide zilnic intre orele locale 23.00 si 6.00, in vederea unei indiguiri a pandemiei de COVID-19, relateaza AFP.

- Adjunctul sefului Asociatiei veteranilor de razboi din Kosovo, Nasim Haradinaj, acuzat de intimidare a martorilor, a fost arestat si transferat la Haga, a anuntat Tribunalul special insarcinat cu anchetarea crimelor de razboi comise in Kosovo, ce are sediul in Tarile de Jos, transmite duminica AFP.…

- Donald Trump nu poate bloca citatia procurorului democrat Cyrus Vance de a prezenta declaratiile sale fiscale din ultimii opt ani, a decis joi un judecator federal american. Este un nou esec al presedintelui american de a tine secreta situatia finantelor sale, motiv pentru care a inaintat un recurs…