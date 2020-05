Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a inceput desfiintarea centrelor pentru solicitanti de azil din zonele de tranzit situate la frontiera cu Serbia, dupa decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene prin care aceste spatii au fost catalogate ilegale, informeaza agentia de presa Reuters, anunța MEDIAFAX.Curtea de Justitie…

- Ungaria nu va accepta decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CIJ) ca patru solicitanti de azil blocati intr-o zona de tranzit la frontiera ungaro-sarba sa fie eliberati, a declarat marti un consilier pentru securitate al premierului ungar Viktor Orban, citat de Reuters. CIJ a examinat cazul…

- Ministerul de Externe al Chinei respinge acuzatiile conform carora Beijingul raspandeste dezinformari in legatura cu coronavirusul, in urma unui raport al Uniunii Europene in care se spune ca exista "dovezi suficiente" privind operatiuni chineze ascunse pe retelele de socializare, potrivit Reuters."China…

- Regatul Unit și Uniunea Europeana au cazut de acord asupra datelor în care vor avea loc rundele de negociere privind viitoarea relație de dupa Brexit, relateaza Reuters. Negocierile vor dura trei saptamâni. Negocierile vor avea loc prin video conferința în saptamânile care…

- Rusia va trimite 11 avioane militare cu echipamente medicale in Serbia, pentru a asista Belgradul in lupta cu epidemia, conform unui anunt dat publicitatii vineri de Ministerul Apararii de la Moscova, transmite Reuters potrivit Agerpres. Serbia, tara candidata la aderarea la Uniunea Europeana, a…

- Comisia Europeana (CE) a apreciat joi ca negocierile cu privire la viitoarea relatie a Uniunii Europene cu Regatul Unit dupa Brexit urmeaza sa continue, in pofida faptului ca negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier a anuntat ca a fost contaminat cu coronavirusul, relateaza Reuters.