- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj de condoleante familiilor romanilor care au murit in urma prabusirii podului rutier din apropiere de Genova, Italia, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Ministerul de Externe de la Chisinau a luat legatura cu Consulatul Moldovei din Milano pentru a afla daca printre victime sunt cetateni ai tarii noastre.Numarul victimelor in urma tragediei din orasul italian Genova, continua sa creasca.

- Dezastru in Italia. Un pod s-a prabusit in apropiere de Genova. Potrivit agentiei de presa ANSA, 11 oameni si-au pierdut viata, intre care un copil, dupa ce masinile in care se aflau au fost prinse...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis marti, 24 iulie a.c., un mesaj Presedintelui Republicii Elene, Prokopis Pavlopoulos, in urma incendiilor de vegetatie din Grecia, informeaza Administratia Prezidentiala. Presedintele Romaniei a adresat condoleante Presedintelui Republicii Elene si familiilor…

- Președintele Klaus Iohannis, care urmeaza sa participe la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, a exprimat un punct de vedere referitor la fenomenul migrației in Europa, susținand ca acesta ar trebui controlat.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj prin care a indemnat la unitate intre romani, marti, inainte de a participa la marsul pe bicicleta "Pedalam pentru Romania", evenimentul fiind dedicat celor 100 de ani de la Marea Unire. Seful statului s-a alaturat cursei pe traseul Piata Palatului - Arcul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, la Sibiu, ca Liviu Dragnea ar trebui sa se retraga de tot din politica. Seful statului a mai spus ca „mai grav este ca PSD nu-si da seama ca trebuie sa-l trimita pe Dragnea acasa. Klaus Iohannis a declarat ca nu se teme de o suspendare. „Nu exista motive…