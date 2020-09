Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, o intalnire de lucru cu prim-ministrul Ludovic Orban si cu ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, potrivit Administratiei Prezidentiale. Intalnirea este programata la ora 13,00 la Palatul Cotroceni. De asemenea, seful statului va avea o intalnire cu reprezentantii…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat in conferința de miercuri, de la Palatul Cotroceni, ca excutivul de la București pregatește bugetul de anul viitor, bazandu-se pe o creștere economica. In opinia șefului...

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa, susținuta la Palatul Cotroceni, ca școala trebuie sa inceapa, fizic, cu reguli speciale pentru pandemia de coronavirus. In acest an, spune șeful statului, „școala nu va incepe ca de obicei, cand lumea se aduna in curtea școlii”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca redeschiderea anchetei in dosarul 10 august este un lucru bun si este convins ca cei responsabili vor fi trasi la raspundere."Dati-mi voie sa constat ca dosarul a fost intors, ceea ce este un lucru bun si daca va amintiti, acum o saptamana m-a intrebat cineva…

- Sedința la Palatul Cotroceni, pe tema educației Foto: presidency.ro. Președintele Klaus Iohannis va avea astazi de la ora 15:00 la Palatul Cotroceni o ședința pe tema educației cu premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri din executiv. Întâlnirea are ca scop conturarea unor strategii…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca pensiile vor creste, dar este ‘pur si simplu imposibila’ o majorare a acestora cu 40%. ‘E evident ca o crestere de 40% a pensiilor, pur si simplu, nu este posibila, nu sunt banii. Pe de alta parte, e rezonabil sa ne gandim la o crestere a pensiilor.…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care iau parte mai multi membri ai Guvernului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la sedinta de la ora 14,00 vor participa prim-ministrul Ludovic Orban,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi ca a transmis Parlamentului informarea privind starea de urgenta instituita pe intreg teritoriu al Romaniei, prin decretele din 16 martie si 14 aprilie. Presedintele a facut apel la colaborare loiala intre institutiile fundamentale ale statului si a facut…