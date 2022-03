Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns sambata la tabara mobila pentru refugiati de la Siret, in judetul Suceava. La tabara de la Siret se afla si ministrul de Interne, Lucian Bode, si seful DSU, Raed Arafat. In prezent, in tabara de la Siret sunt cazati 215 refugiati din Ucraina, potrivit ISU Suceava.…

- Presedintele Iohannis va efectua, sambata, la ora 16,00, o vizita la tabara mobila pentru refugiati de la Siret, judetul Suceava, anunta Administratia Prezidentiala. Tabara mobila pentru cazare temporara de la Siret are o capacitate de 402 locuri. Sambata dimineata, in tabara erau 268 de persoane, fiind…

- Președintele Klaus Iohannis va vizita sambata tabara mobila pentru refugiați de la Siret, județul Suceava, a anunțat Administrația Prezidențiala. Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului va face sambata, la ora 16.00, o vizita la tabara mobila pentru refugiați de la Siret, județul Suceava.…

- Refugiati din Ucraina, in special femei si copii, continua sa ajunga la noi in tara, fugind de razboi. Pana acum au intrat in Romania peste 105 mii de ucraineni, iar aproximativ 62 de mii au parasit deja tara noastra. Voluntari din toate regiunile continua sa dea dovada de solidaritate si vin in ajutorul…

- Comisarul european Ylva Johansson, responsabil pentru afaceri interne, a mers luni in vama Siret din județul Suceava, acolo unde se afla cei mai mulți refugiați care au intrat in Romania. Oficialul a stat de vorba și cu guvernatorul regiunii Cernauți din Ucraina, caruia i-a transmis ca toata Uniunea…

- In cele doua tabere mobile de asistența umanitara instalate pe stadionul din Siret sunt cazați 192 de cetațeni ucraineni. Anunțul a fost facut astazi, la Siret, de ministrul de Interne, Lucian Bode, dupa o vizita efectuata la fața locului, alaturi de comisarul european Ylva Johansson, responsabil pentru…

- Pentru furnizarea raspunsului eficient in sprijinul autoritatilor din zonele de granita si implicit a cetatenilor ucraineni veniti in Romania, a fost operationalizata astazi o tabara mobila in orasul Siret din judetul Suceava.Unitatea mobila, formata din 30 de corturi, este pregatita sa asigure cazarea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat ca Romania este pregatita sa faca fata unui aflux de migranti dinspre Ucraina. Acesta a precizat ca Romania are pregatite tabere de migranți, echipamente necesare pentru alimentarea cu energie electrica in locurile respective, dar și resurse pentru…