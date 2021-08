Presedintele Klaus Iohannis viziteaza, miercuri, Parcul Natural Comana din judetul Giurgiu.



Potrivit Administratiei Prezidentiale, scopul vizitei este de a discuta cu autoritatile planuri si solutii pentru a proteja parcul si biodiversitatea lui si de a largi accesul publicului, in scop recreativ si educativ cu privire la importanta protejarii naturii.



"In contextul schimbarilor climatice, parcurile constituie oaze de racoare in zilele calduroase, pot absorbi volume mari de precipitatii cazute in intervale de timp scurte si imbunatatesc calitatea aerului. Un motiv in plus…