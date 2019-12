Preşedintele Klaus Iohannis va primi, în luna mai, Premiul Charlemagne Presedintele Klaus Iohannis va primi, in luna mai, Premiul Charlemagne, acordat in orasul german Aachen, aceasta fiind „cea mai prestigioasa distinctie internationala pe care a primit-o vreodata un om politic roman”, potrivit europarlamentarului Siegfried Muresan. „Foarte mult a contat in ochii juriului implicarea presedintelui Iohannis pentru apararea valorilor europene si a statului de drept”, afirma el. „Presedintele Klaus Iohannis va primi pe 21 mai 2020 cea mai prestigioasa distinctie internationala pe care a primit-o vreodata un om politic roman, Premiul… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

