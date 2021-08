Celebrul actor Claudiu Bleont implineste astazi 62 de ani

Claudiu Bleont s a nascut la data de 27 august 1959 in Bucuresti.Claudiu Bleont este un actor roman de film, teatru si o vedeta de televiziune.Debutul in cinematografie a avut loc in 1983, cu filmul Concurs, regizat de Dan Pita, care i a adus la Festivalul de la Costinesti premiul pentru… [citeste mai departe]