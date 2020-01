Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, care participa vineri la manifestarile dedicate Unirii Principatelor Romane de la Iasi, le-a transmis guvernantilor ca romanii si Romania au nevoie de Autostrada Unirii, 'proiect consfintit prin lege', care 'obliga' statul sa realizeze o autostrada de mare viteza peste…

- Primele huiduieli s-au auzit chiar in momentul in care presedintele Klaus Iohannis a salutat oamenii stransi in Piata Unirii din Iasi. In acelasi timp, sustinatorii lui il aplaudau. Seful statului si-a continuat totusi discursul. La un moment dat unii participanti au inceput sa scandeze "Vrem…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Iasi, vineri, impreuna cu sotia sa, pentru a participa la manifestarile dedicate Micii Uniri, scrie antena3.ro. La eveniment participa si premierul Ludovic Orban si ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman. Presedintele Klaus Iohannis s a aflat intre aplauze si huduieli…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, pe 24 ianuarie, la Iasi, la manifestarile oficiale dedicate zilei Unirii Principatelor Romane, a anuntat, joi, primarul municipiului Mihai Chirica, la eveniment fiind invitati si premierul Ludovic Orban, dar si sefii principalelor partide.

- Președintele Klaus Iohannis a venit, miercuri dimineața, împreuna cu soția sa, Carmen, la slujba de Craciun de la Biserica Catolica din Piața Mare, din Sibiu. Șeful statului le-a urat celor prezenți în centrul orașului „Craciun fericit”.Președintele Klaus Iohannis și…

- Presedintele Klaus Iohannis a petrecut weekendul la Sibiu. Sambata a fost o zi importanta in familia presedintelui. Sotia sa, Carmen, a implinit 59 de ani, iar seful statului si-a intrerupt sirul de evenimente electorale pentru a-i fi alaturi. Duminica dimineata, Klaus Iohannis si sotia sa…