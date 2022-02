Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis viziteaza, vineri, 11 februarie, impreuna cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, a anuntat Administratia Prezidentiala, citata de Agerprres. Potrivit sursei citate, cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale,…

