- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, sambata, de omologul sau din Zanzibar, context in care cei doi au vorbit de consolidarea relatiilor bilaterale, inclusiv in domeniile educatiei si turismului. „Am exprimat astazi, in dialogul cu presedintele Zanzibarului, Hussein Mwinyi, nevoia unei cooperari…

- Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au ajuns in Zanzibar, o cunoscuta destinație turistica. Ministerul Afacerilor Externe din Tanzania a postat mai multe imagini pe X, fostul Twitter. „Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, iși continua vizita de stat. Astazi, a ajuns in renumita insula…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, vineri, de omoloaga sa din Tanzana, Samia Suluhu Hassan, la State House din Dar es Salaam. Cei doi șefi de stat vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale, urmate de declaratii de presa comune si un dejun oficial.

- Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au vizitat joi, 16 noiembrie, un liceu de fete din Nairobi, in cea de-a treia zi a vizitei oficiale a președintelui. In timpul vizitei, a fost organizat un dans tribal tradițional, iar Carmen Iohannis s-a alaturat grupului de fete.Cuplul prezidențial…

- Președintele Klaus Iohannis nu a ajuns nici la jumatate cu turneul african, insa vizitele sale pe "continentul negru" deja genereaza știri pentru rubricile mondene și comentarii ironice in presa naționala.

- Președintele Klaus Iohannis pleaca intr-un nou și costisitor turneu extern. Dupa deplasarile prelungite in Asia de Sud-Est și Extremul Orient și America Latina, acum președintele se pregatește de o vizita in Africa (și Est și Vest) in Kenya, Tanzania/ Republica Capului Verde și Senegal. Toate deplasarile…

- Papa Francisc a ridicat sambata la rangul de cardinal un numar de 21 de prelati, in special diplomati si consilieri apropiati provenind de pe patru continente si care, la un moment dat vor fi chemati sa aleaga un succesor in scaunul pontifical, transmite AFP. Intr-o Biserica Catolica in plina reflectie…