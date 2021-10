Preşedintele Klaus Iohannis şi-a făcut doza trei a vaccinului anti-COVID-19 Seful statului a anuntat, joi, la Cernavoda, ca si-a facut cea de-a treia doza a vaccinului anti-COVID-19. Presedintele a precizat ca el personal nu este adeptul unor masuri obligatorii si cu represalii, dar ca ar putea fi luate, prin lege, daca evolutia pandemiei o va impune. Seful statului a fost intrebat daca s-a vaccinat cu doza trei a vaccinului anti-COVID-19, el afirmand ca a facut a treia doza. Despre masura luata in Italia, de a vaccina profesorii si medicii, seful statului a aratat nu este neaparat adeptul unor masuri obligatorii si cu represalii. Klaus Iohannis a adaugat ca, daca nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

