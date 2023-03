Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va fi primit, marti, de catre imparatul Japoniei, Naruhito, si imparateasa Japoniei, Masako, la Palatul Imperial, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza la Tokyo.

- Președintele Klaus Iohannis a inceput o vizita de trei zile in Japonia. Acesta se va intalni cu Imparatul Naruhito, cu prim-ministrul Fumio Kishida, dar si cu alti oficiali ai statulului Nipon.

- Klaus Iohannis se afla in Japonia, ocazie cu care s-a intalnit luni, la Tokyo, cu presedintele Camerei Consilierilor din Dieta Japoniei, Hidehisa Otsuji. In fotografiile oficiale postate de Administratia Prezidentiala se poate observa ca presedintele roman este singurul care nu poarta masca de protectie.…

- OMRO IFN, compania care ofera soluții financiare intreprinderilor mici, mijlocii și microintreprinderilor precum și afacerilor din agricultura din Romania, incheie un nou parteneriat strategic cu Fondul European de Investiții, obținand un plafon de garantare pentru un portofoliu de 104 milioane de RON.…

- Romania si Japonia vor avea, incepand de maine, un parteneriat strategic bilateral. Presedintele Klaus Iohannis si premierul Fumio Kishida vor semna, la Tokyo, documentul care incheie cinci ani de consultari si negocieri pe aceasta tema. Parteneriatul strategic dintre cele doua tari va marca extinderea…

- Principalul obiectiv si eveniment al acestei vizite este ridicarea relatiei bilaterale la nivel de Parteneriat strategic. Presedintele Iohannis si prim-ministrul nipon vor semna o declaratie comuna de instituire a Parteneriatului strategic dintre Romania si Japonia. Semnarea documentului incheie un…

- Presedintele Klaus Iohannis incepe luni o vizita oficiala in Japonia, urmata de o vizita de stat in Republica Singapore. Iohannis va fi primit de imparatul Naruhito si va semna un Parteneriat Strategic cu premierul nipon. In Singapore, este prima vizita a unui presedinte roman in ultimii 20 de ani.…

- Fumio Kishida a reafirmat sprijinul deplin al guvernului de la Tokyo pentru Ucraina in lupta sa impotriva Rusiei relateaza The Guardian .„Am condamnat cu fermitate agresiunea continua a Rusiei și am declarat ca Japonia va face tot posibilul pentru a oferi asistența, inclusiv pentru a trece prin iarna,…