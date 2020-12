Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat ce s-a intamplat cu Klaus Iohannis in Republica Moldova. Potrivit multora, momentul a ramas in istorie deja. Presedintele Klaus Iohannis a fost primit marti, la Chisinau, cu onoruri militare, de catre Maia Sandu, omologul sau moldovean. Vizita lui Klaus Iohannis, una istorica in Republica…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit marti, la Chisinau, cu onoruri militare, de catre omologul sau moldovean, Maia Sandu. Klaus Iohannis a fost intampinat cu paine si sare. Aceasta este prima vizita la nivel inalt primita, la Chișinau, de doamna Maia Sandu, dupa preluarea mandatului de Președinte,…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza astazi o vizita oficiala in Republica Moldova, la invitatia omologului sau moldovean, Maia Sandu, scrie agerpres . Aceasta este prima vizita la nivel inalt primita, la Chisinau, de Maia Sandu dupa preluarea mandatului de presedinte, in urma alegerilor din 15 noiembrie…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, astazi, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia omologului moldovean, Maia Sandu, potrivit Agerpres. Aceasta va fi prima vizita la nivel inalt primita, la Chisinau, de Maia Sandu, dupa preluarea mandatului de presedinte, in urma alegerilor din 15 noiembrie…

- Presedintele Klaus Iohannis face marti o vizita in Republica Moldova, la invitatia presedintelui Maia Sandu, urmand sa fie adoptata o Declaratie comuna prin care se urmareste consolidarea parteneriatului strategic bilateral. Vizita are ca obiectiv transmiterea unui puternic mesaj de sustinere pentru…

- Klaus Iohannis va efectua marți, 29 decembrie, o vizita oficiala la Chișinau, la invitația președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Aceasta va fi prima vizita la nivel inalt primita, la Chișinau, de Maia Sandu, dupa preluarea mandatului.