Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca saptamana viitoare va avea o intalnire cu premierul Ludovic Orban, ministrul Educatiei, Monica Anisie, si alti ministri cu atributii in zona Educatiei pentru a discuta despre scenariile privind deschiderea anului scolar si universitar. ‘Aceasta situatie a deschiderii…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca saptamana viitoare va avea o intalnire cu premierul Ludovic Orban, ministrul Educatiei, Monica Anisie, si alti ministri cu atributii in zona Educatiei pentru a discuta despre scenariile privind deschiderea anului scolar si universitar. „Aceasta situatie a deschiderii…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca saptamana viitoare va avea o intalnire cu premierul Ludovic Orban, ministrul Educatiei, Monica Anisie, si alti ministri cu atributii in zona Educatiei pentru a discuta despre scenariile privind deschiderea anului scolar si universitar. …

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca scoala nu va incepe in conditii normale, deoarece pandemia nu va disparea pana in septembrie, precizand ca mai multe scenarii legate de inceperea anului scolar vor fi prezentate intr-o saptamana sau doua. El a precizat ca ar putea fi un sistem mixt, scoala online…

- Klaus Iohannis a vorbit in conferința de presa de miercuri despre noul an școlar. Președintele a spus ca „școala sigur nu va incepe in condiții normale, fiindca pandemia pana in septembrie nu va disparea”. Se pare ca „ne indreptam spre un scenariu mixt” – cu elevii la școala și cursuri online, a mai…

- Raluca Turcan a mentionat ca, indiferent daca scoala va incepe fata in fata, predarea online va trebui sa devina o obisnuinta. Intr-un interviu difuzat sambata, de Digi24, vicepremierul a declarat ca evolutia acestei pandemii creeaza perspective sumbre si asupra inceperii anului scolar.…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca autoritatile doresc ca in luna septembrie scoala sa inceapa in conditii normale, fata in fata, dar ca sunt pregatite si masuri pentru ”scoala in conditii dificile”. Turcan a mentionat ca, indiferent daca scoala va incepe fata in fata, predarea online va trebui…

- Presedintele Klaus Iohannis a prezentat, marti, la Palatul Cotroceni, restrictiile care vor fi impuse, dupa intrarea in starea de alerta. Printre altele, președintele a accentuat faptul ca spalatul pe maini de cate ori ajungem acasa devine obliatoriu. Nu e inca clar cum vor verifica autoritațile respectarea…