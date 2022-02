Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, saluta anunțul de astazi al Statelor Unite ale Americii referitor la desfașurarea, in Romania, a unui Batalion de tip Stryker cu 1.000 de militari americani care vor ajunge in țara noastra in aceasta luna. Acest anun

- ​Președintele României, Klaus Iohannis, saluta anunțul de astazi al Statelor Unite ale Americii referitor la desfașurarea, în România, a unui Batalion de tip Stryker cu 1.000 de militari americani care va fi prezent în țara noastra începând cu aceasta luna.Șeful…

- Președintele Klaus Iohannis saluta anunțul Statelor Unite ale Americii referitor la desfașurarea, in Romania, a unui Batalion de tip Stryker cu 1.000 de militari americani care va fi prezent in țara noastra incepand cu aceasta luna.

- Marcel Ciolacu a scris pe Facebook ca PSD „saluta anunțul SUA cu privire la repoziționarea in Romania a unui batalion de infanterie”. Reacția liderului social-democrat vine la scurt timp dupa ce purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a anunțat, oficial, decizia Statelor Unite de a trimite…

- Anuntul presedintelui francez Emmanuel Macron ca Franta este dispusa sa angajeze militari in Romania in cadrul unei eventuale cresteri a prezentei NATO ar putea duce la o consolidare a acestei prezente a Aliantei pe flancul sud-estic din Europa, in plin episod al tensiunilor cu Rusia, comenteaza…

- Președintele Klaus Iohannis saluta, intr-un mesaj pe Twitter, anunțul liderului de la Casa Alba, Joe Biden, care a promis, ieri, ca va trimite mai multe trupe in Romania și in Polonia, in cazul unui nou atac al trupelor ruse asupra teritoriului ucrainean

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat, joi dimineața, dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca susține prezența militara sporita in Romania, in contextul tensiunilor cu Rusia. ”Salut, cu caldura, anunțul președintelui Emmanuel Macron, privind disponibilitatea Franței de a participa…