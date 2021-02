Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit azi cu ministrul Educației Sorin Campeanu și au discutat despre situația din școli dupa repornirea invațamantului offline și despre locul educației in Planul Național de Redresare și Reziliența. Sunt peste 10.000 de școli care funcționeaza cu elevii la școala, 6.000 in sistem mixt. In total, peste 2 milioane de elevi au inceput școalain format fizic de luni, iar restul. din localitațile roșii sau galbene au ramas online”, a spus Klaus Iohannis. „Pandemia nu s-a terminat, din pacate, deși s-au luat masuri”, susține Iohannis. „Cu cat se vor respecta masurile…