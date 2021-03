Președintele Klaus Iohannis s-a declarat împotriva uciderii, torturării sau traficării animalelor sălbatice Președintele Iohannis a calificat drept „acte reprobabile”, care trebuie pedepsite conform legii „fara nicio ezitare”, uciderea, torturarea sau traficarea animalelor salbatice. „In ultimele decenii, acțiunile noastre au dus la distrugerea habitatelor unor specii salbatice, forțandu-le sa caute hrana in proximitatea așezarilor umane. Torturarea, traficarea sau uciderea animalelor salbatice sunt acte reprobabile, care trebuie pedepsite conform legii in vigoare fara nicio ezitare”, a aratat Klaus Iohannis intr-un mesaj difuzat de Administrația Prezidențiala cu prilejul Zilei Mondiale a Vieții Salbatice.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

