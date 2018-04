Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis ii solicita public demisia premierului Viorica Dancila. Șeful statului spune ca șeful statului nu ințelege sa puna interesele Romaniei deasupra celor de partid și astfel vulnerabilizeaza intreaga țara. Premierul nu a ințeles sa colaboreze cu BNR, spune președintele “Ar fi…

- UPDATE Guvernul a comunicat la cabinetul presedintelui Klaus Iohannis faptul ca premierul Viorica Dancila nu va veni vineri la Cotroceni, a precizat Administratia Prezidentiala. Preşedintele Klaus Iohannis va susţine vineri o declaraţie de presă la Palatul Cotroceni, în jurul…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Luni, Iohannis a afirmat că va încerca o mediere între Guvern şi Banca Naţională a României şi că îi…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește vineri cu premierul Viorica Dancila, la Palatul Cotroceni. La discuții a fost chemat și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Klaus Iohannis a precizat,luni, ca va incerca o mediere intre Guvern și Banca Naționala a Romaniei, afirmand ca ii va chema la Cotroceni…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat joi, la Bacau, existenta unei "tendinte accentuate in randul PSD" de a responsabiliza Banca Nationala a Romaniei pentru nivelul ridicat al inflatiei si pentru cresterea dobanzilor."Daca observam declaratiile facute si de membri ai Guvernului si de nemembri…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire, astazi, la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila, potrivit Administratiei Prezidentiale. Seful statului a decis o serie de discutii, separate, mai intai cu conducerea BNR si apoi cu seful Guvernului, pentru medierea intre cele…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste miercuri, la Palatul Cotroceni, cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei. La intalnirea cu seful statului vor participa Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, si Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR, informeaza Administratia Prezidentiala.…

- "Cred ca nu este nevoie de o mediere. Avem un Guvern, avem o relatie institutionala cu Banca Nationala a Romaniei, am spus si cu alte ocazii ca, in calitate de ministru al Finantelor, am avut discutii cu domnul guvernator (al BNR - n.r.), asa ca nu cred ca este nevoie sa avem o astfel de mediere…