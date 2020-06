Stiri pe aceeasi tema

- Relatiile diplomatice dintre Romania si Statele Unite ale Americii sunt, la 140 de ani de la stabilirea lor, mai "puternice" ca oricand, a subliniat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis duminica."Este un drum lung pe care cele doua state l-au facut impreuna, dar si un proces de o extraordinara…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a fost mutat intr-un bunker securizat, pe fondul protestelor violente care au loc in apropiere de Casa Alba. Intreg statul Washington este sub stare de asediu.

- Președintele Klaus Iohannis a avut sambata o convorbire telefonica cu Președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald J. Trump, la solicitarea parții americane, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:Discuția s-a concentrat asupra crizei epidemiologice generate de noul…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri decizia de a inchide in mod temporar frontiera SUA-Canada, pentru limitarea raspandirii coronavirusului."Vom inchide temporar, printr-o decizie luata de comun acord, frontiera nordica, SUA-Canada, pentru traficul nonesential", a anuntat Donald…