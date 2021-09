Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis s-a poziționat in mod categoric de partea premierului Florin Cițu in criza guvernamentala provocata miercuri prin demiterea fostului ministru al Justiției Stelian Ion. Mesajul președintelui Iohannis a venit sambata, la pranz, pe Facebook, nu printr-un comunicat al administrației…

- Dan Barna a vorbit joi seara la Digi 24 despre o posibila moțiune de cenzura impotriva premierului Cițu. El spune ca USR PLUS se bazeaza pe voturile AUR, dar nu considera acest lucru o colaborare. „Nu exista nicio colaborare cu AUR. Discuția a fost sa susțina moțiunea USR PLUS. Susținerea inseamna semnarea”,…

- ​​Dan Barna justifica ușa deschisa pentru George Simion. Și USR-PLUS, și AUR au același obiectiv, sa-l dea jos pe Florin Cîțu, a precizat el, susținând ca nu e nimic nelegitim în asta. Mai mult, liderul USR-PLUS a spus ca nici nu a cerut AUR și nici AUR nu a cerut nimic USR-PLUS. El…

- Presedintele Klaus Iohannis va fi prezent vineri la Chisinau pentru a participa la manifestarile dedicate implinirii a 30 de ani de la declararea independentei Republicii Moldova. Iohannis va avea intrevederi cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu presedintele Republicii Polone,…

- Presedintele Klaus Iohannis a inceput luni seria de consultari cu mediul politic si cu partenerii sociali pe tema proiectului "Romania Educata", in contextul finalizarii dezbaterii publice. Luni, seful statului s-a intalnit la Palatul Cotroceni cu premierul Florin Citu, ministrul Educatiei, Sorin…

- Intrebat daca in coaliție s-a discutat despre remanierea Guvernului, Dan Barna a declarat ca nu a discutat pana acum cu premierul in acest sens și a anunțat ferm ca nu miniștrii USR-PLUS urmeaza sa fie remaniați.„Nu, nu a existat niciun fel de discuție pana acum (cu premierul Florin Cițu - n.red.).…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, ca l-a invitat pe presedintele SUA, Joe Biden, in Romania, pentru a continua discutia din 2015, cand acesta a fost prezent in tara noastra, in calitate de vicepresedinte al Statelor Unite ale Americii. "L-am invitat in Romania, i -am spus ca…

- Klaus Iohannis este cel de-al patrulea Președinte al Romaniei ales dupa Decembrie 1989. Membru al unei vechi familii de sași transilvaneni, Klaus Iohannis s-a nascut pe 13 iunie 1959, la Sibiu. Este casatorit din 1989 cu Carmen Iohannis, profesoara de limba engleza la un liceu de prestigiu din Sibiu.…