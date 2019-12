Stiri pe aceeasi tema

- Zi de sarbatoare pentru romanii de pretutindeni. Ziua de 1 decembrie vine cu prilej de bucurie pentru toți romani aflați in țara, dar și din afara, iar parada de la Arcul de Triumf a inceput in forța.

- Azi e 1 Decembrie 2019, Ziua Naționala a Romaniei, cand se implinesc 101 ani de la Marea Unire din 1918. Ca in fiecare an, e așteptata cu multa emotie parada militara de 1 decembrie, care incepe, la București, la ora 11:00 și va dura aproximativ doua ore. Zeci de mii de oameni din Bucuresti, dar si…

- Cele mai mari evenimente sunt organizate in Bucuresti si Alba Iulia. In Capitala, evenimentele au inceput la ora 09:00, cu o ceremonie militara si religioasa de depuneri de coroane si jerbe de flori, la Mormantul Ostasului Necunoscut din Parcul Carol I. Parada militara incepe la ora 11:00, in Piata…

- Program parada militara Bucuresti 1 decembrie 2019. Peste 4000 de soldati, 200 de vehicule si peste 50 de aeronave participa la defilarea organizata la Arcul de Triumf de Ziua Nationala a Romaniei, potrivit observator.tv.Oficial, parada militara de 1 decembrie incepe in Bucuresti in jurul…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a susținut astazi o conferința de presa la Casa Fotbalului. Tragerea la sorți pentru grupele EURO 2020 va avea loc maine, la București, intr-un eveniment ce va fi gazduit la Romexpo și va transmis de Pro TV și GSP.ro in direct de la ora 19:00.Romania are in continuare…

- Primaria Alba Iulia, Divizia IV Gemina și ceilalți organizatori ai evenimentelor ce se desfașoara la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale – 1 Decembrie, in cadrul Festival de Romania 2019, prezinta joi detalii organizatorice, in conferința de presa. La 101 ani de la Marea Unire, autoritațile locala,…

- Weekend-ul acesta va fi unul plin pentru pasionații de motorsport din Romania. Fanii care se afla in Capitala vor putea merge sambata, 26 octombrie, pentru a vedea ultima etapa a Campionatului Național de Super Rally. Etapa se desfașoara pe bulevardul Kiseleff, intre Piața Presei și Arcul de Triumf.…

- Romania va organiza Campionatul European U19 din 2021, iar FRF a anunțat astazi ca orașele care vor gazdui turneul final sunt București, Voluntari și Ploiești. Cele 4 stadioane care au fost nominalizate de FRF pentru aceste meciuri sunt: - Stadionul „Ilie Oana” – Ploiești (15.073 locuri) - Stadionul…