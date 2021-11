Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, in perioada 1-2 noiembrie, la Summitul liderilor mondiali care va avea loc in cadrul Conferintei Partilor Conventiei Cadru a Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP26), la Glasgow (Scotia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord). Potrivit…

- Partidul Verde filiala județeana Suceava solicita guvernului Romaniei sa prezinte public prioritațile in batalia cu schimbarile climatice și care este mandatul pe care Romania l-a acordat Comisiei Europene in privința negocierilor care vor avea loc la summitul de mediu- COP 26 de la Glasgow. Iata ce…

- Fostul președinte american Barack Obama se va alatura actualului președinte Joe Biden și mai mult de 120 de șefi de stat la Summitul privind schimbarile climatice (COP26) din octombrie 31 la Glasgow, Scoția. Potrivit BBC, Barack Obama a confirmat ca va participa la summit-ul COP 26 de la Glasgow. Purtatorul…

- Romania susține rolul de lider pe care și l-a asumat Uniunea Europeana in materie de schimbari climatice și ambiția Uniunii Europene de a conduce efortul de restaurare a naturii, atat pe plan național, cat și pe plan internațional, a transmis presedintele Klaus Iohannis, miercuri, in cadrul evenimentului…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, in cadrul vizitei la Parcul Natural Comana din județul Giurgiu, ca schimbarile climatice nu mai pot fi negate de nimeni, in contextul in care Romania s-a confruntat in ultimele luni cu fenomene meteo extreme. Astfel, președintele a transmis un mesaj orientat…