Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o interventie in cadrul celei de a doua sesiuni tematice a reuniunii privind competentele si inovarea, panelul Educatie, aptitudini si inovare.Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri si sambata, in Portugalia, la Porto, la Summitul privind problematica sociala,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri si sambata, in Portugalia, la Porto, la Summitul privind problematica sociala, la reuniunea informala a Consiliului European, precum si la Summitul UE – India, in format de videoconferinta, cu premierul Narendra Mod. Potrivit Administratiei Prezidentiale,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri si sambata, la Porto in Portugalia, la Summitul privind problematica sociala, la reuniunea informala a Consiliului European, precum si la Summitul UE - India, in format de videoconferinta, alaturi de premierul Narendra Modi, informeaza Administratia…

- Președintele Iohannis participa la o reuniune privind problematica sociala Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Președintele Klaus Iohannis participa astazi și mâine în orașul portughez Porto la o reuniune privind problematica sociala în Uniunea Europeana, dar și la una referitoare…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 7-8 mai, la Porto in Portugalia, la Summitul privind problematica sociala, la reuniunea informala a Consiliului European, precum si la Summitul UE – India, in format de videoconferinta, alaturi de premierul Narendra Modi, informeaza Administratia…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri si sambata, in Portugalia, la Porto, la Summitul privind problematica sociala, la reuniunea informala a Consiliului European, precum si la Summitul UE - India, in format de videoconferinta, cu premierul Narendra Modi, a anuntat Administratia Prezidentiala.…

- Președintele Klaus Iohannis va participa in perioada 7 - 8 mai la Porto, Republica Portugheza, la Summitul privind problematica sociala, la reuniunea informala a Consiliului European, precum și la Summitul UE-India, in format de videoconferința, cu premierul Indiei, Narendra Modi, anunța Administrația…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis va participa in perioada 7 - 8 mai 2021 la Porto, Republica Portugheza, la Summitul privind problematica sociala, la reuniunea informala a Consiliului European, precum și la Summitul UE-India, in format de videoconferința, cu premierul Indiei, Narendra Modi.…