Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la o dezbatere online organizata de PPE, intitulata „Sa vorbim despre viitorul Europei” (Let’s talk – Future of Europe). „In cadrul evenimentului, Președintele Klaus Iohannis va prezenta elemente legate de viziunea Romaniei cu privire la viitorul Uniunii…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa miercuri, de la ora 17.00, la o dezbatere in format on-line organizata de catre grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, sub titulatura „Sa vorbim despre viitorul Europei” (Let’s talk - Future of Europe), transmite Administratia Prezidentiala.…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la o dezbatere in format online organizata de catre Grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, sub titulatura "Sa vorbim despre viitorul Europei", a anuntat, marti, Administratia Prezidentiala, potrivit agerpres.ro. "In…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la o dezbatere in format online organizata de catre Grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, sub titulatura "Sa vorbim despre viitorul Europei", a anuntat, marti, Administratia Prezidentiala. "In cadrul evenimentului, presedintele…

- Alaturi de Presedintele Romaniei, la eveniment vor mai participa presedintele grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, si europarlamentarul roman Siegfried Muresan.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa miercuri, 2 iunie 2021, la o dezbatere, in format on line, organizata de…

- Presedintele Klaus Iohannis va lua parte, miercuri, la o dezbatere online organizata de PPE, sub titulatura „Sa vorbim despre viitorul Europei” (Let’s talk - Future of Europe), in cadrul careia va prezenta elemente legate de viziunea Romaniei cu privire la viitorul Uniunii Europene, anunța Administrația…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la o intalnire, in format videoconferinta, cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, si un grup de lideri europeni, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European din 24-25 mai, a anuntat Administratia Prezidentiala. Videoconferinta…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, in format de videoconferinta, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, principalele subiecte aflate pe agenda vizeaza coordonarea la nivel UE in contextul pandemiei de COVID-19,…