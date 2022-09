Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului va conduce, in perioada 20-21 septembrie a.c., delegatia Romaniei la cea de-a 77-a sesiune a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care va avea loc in metropola americana New York. Vizita lui Iohannis peste Ocean va include si o deplasare la San Francisco (California)…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov si membri ai unei delegatii ruse au obtinut vize pentru a putea participa la sesiunea Adunarii Generale a Natiunilor Unite, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe rus, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

