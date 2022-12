Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a temperat speranțele romanilor in legatura cu rezolvarea imediata a problemei Schengen. Aflat astazi la Bruxelles pentru Summit-ul UE-ASEAN, a anuntat ca nu va exista un boicot din partea Romaniei la adresa Austriei, scrie Q magazine. Inaintea sum ...

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca marile companii din subordinea sa iși vor muta conturile de la bancile austriece din Romania. Grindeanu spune ca nu a cerut o astfel de masura, dar ca o considera una de bun augur! E vorba de o mișcare ampla de boicotare a Austriei, dupa ce țara…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut luni, 12 decembrie 2022, la Palatul Cotroceni, declaratii de presa comune cu Presedintele Confederatiei Elvetiene, Ignazio Cassis.La final, seful Statului a oferit o declaratie de presa legata de esecul aderarii Romaniei la spatiul Schengen. "Votul din…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca Romania merita sa primeasca un vot favorabil in consiliul JAI de joi, pentru aderarea la Schengen, și ca țara noastra nu se va opri pana cand nu-și va atinge acest obiectiv. „Lipsa consensului de astazi in ceea ce privește aderarea Romaniei la Schengen, pe fondul…

