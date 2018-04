Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca nu are emotii in ceea ce priveste sesizarea facuta la Curtea Constitutionala privind decizia sa de a respinge cererea de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Nu am emotii, dar daca exista acest demers din partea Guvernului,…

- "Nu am emotii, dar daca exista acest demers din partea Guvernului, asteptam sa vedem documentul. Nici nu poate fi vorba de un conflict institutional", a spus Klaus Iohannis. Tudorel Toader, ministrul Justitiei, s-a intalnit luni cu premierul Viorica Dancila pentru a stabili forma sesizarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca nu are emotii in ceea ce priveste sesizarea facuta la Curtea Constitutionala privind decizia sa de a respinge cererea de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.Citește și: Patronul Cris-Tim acuza: „Sunt 3-4 multinationale care…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat miercuri sesizarea Curtii Constitutionale dupa refuzul sau de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, spunand ca nu exista niciun temei si niciun conflict intre Guvern si presedinte pentru sesizarea CCR.

- "Dupa parerea mea nu exista niciun conflict și niciun temei pentru sesizarea CCR. In tot procedeul cu inceput de ministru, cu sesizarea CSM și decizia mea, a respectat legea 100%. Dupa cum cunoaștem cu toții, decizia in finalul acestei proceduri este la președinte (...) Ar fi deosebit de ciudat daca…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca nu exista "niciun conflict si niciun temei" pentru sesizarea Curtii Constitutionale in cazul deciziei sale de nerevocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Revenim cu informatii.

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat miercuri sesizarea Curtii Constitutionale dupa refuzul sau de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, spunand ca nu exista niciun temei si niciun conflict intre Guvern si presedinte pentru sesizarea CCR, titreaza News.ro. “Putem sa intelegem ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca nu exista "niciun conflict si niciun temei" pentru sesizarea Curtii Constitutionale in cazul deciziei sale de nerevocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. (continua) AGERPRES/(A - autor: Madalina Cerban, editor: Claudia Stanescu,…