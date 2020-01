Preşedintele Klaus Iohannis, mesaj de condoleanţe lui Erdogan, preşedintelui Republicii Turcia: "Am fost profund îndurerat..." "Am fost profund indurerat de tragedia produsa de cutremurul care a lovit estul Turciei, soldat cu numeroase pierderi de vieti omenesti si prejudicii materiale considerabile. In aceste clipe dificile, va transmit din partea mea si a poporului roman intreaga noastra compasiune. Gandurile noastre se indreapta catre cei care au fost raniti si catre familiile care i-au pierdut pe cei dragi. Va asigur, domnule Presedinte, de sustinerea mea si a poporului roman pentru depasirea acestui moment dificil pentru natiunea dumneavoastra", se arata in mesajul presedintelui Iohannis, dat publicitatii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

