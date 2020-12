Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis merge intr-o vizita oficiala la Chișinau in Republica Moldova. Șeful statului roman il va intalni pe președintele ales, Maia Sandu. Este pentru prima data in 6 ani cand Klaus Iohannis face asta Klaus Iohannis merge in Republica Moldova in semn de susținere a președintelui…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Presedintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorul Rusiei la Chisinau, Oleg Vasnetov, cu care a discutat pe tema cooperarii bilaterale intre Republica Moldova si Federatia Rusa, a anuntat, printr-un…

- Presedintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit miercuri cu ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a anuntat Partidul Actiune si Solidaritate. Potrivit sursei citate, noul lider de la Chisinau a multumit reprezentantului diplomatiei romane pentru sustinerea ferma…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Presedintele ales ale Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu ambasadorul Uniunii Europene (UE) la Chisinau, Peter Michalko, in cadrul careia i-a multumit "pentru sprijinul neconditionat si ajutorul constant oferit de UE",…

