- Președintele Klaus Iohannis spune ca Romania a devenit un "cap de pod al democrației" in ultimele decenii și este nevoie ca democrațiile sa ramana unite, in contextul razboiului din Ucraina, intr-un mesaj transmis cu ocazia celei de-a doua ediții a Summitului pentru Democrație gazduit de Statele Unite…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va ține astazi un discurs in cadrul Summitului pentru Democrație, gazduit de omologul sau american, Joe Biden. Anunțul a fost facut de premierul Dorin Recean la ședința Guvernului.”Republica Moldova va participa la cel de-al doilea Summit pentru Democrație,…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis miercuri un mesaj in cadrul evenimentului organizat de Banca Naționala a Romaniei cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la adoptarea Constituției din 1923. Mesajul a fost prezentat de consilierul prezidențial Cosmin Marinescu.

- Președintele Maia Sandu va ține astazi un discurs la cel de-al doilea summit pentru democrație, gazduit de președintele american Joe Biden. Anunțul a fost facut de premierul Dorin Recean, astazi la ședința Guvernului. Precizam ca cea de-a doua ediție a summitului pentru democrație se desfașoara in perioada…

- Coreea de Sud si Statele Unite ale Americii au lansat luni cele mai importante manevre militare comune din ultimii cinci ani, pe fondul tensiunilor create de testele de racheta ale Coreei de Nord, cel mai nou avand loc cu doar cateva ore inainte de inceperea exercitiilor anuntate, relateaza AFP si Yonhap,…

- Coreea de Sud si Statele Unite ale Americii au lansat luni cele mai importante manevre militare comune din ultimii cinci ani, pe fondul tensiunilor create de testele de racheta ale Coreei de Nord. Phenianul a lansat doua rachete de croaziera cu doar cateva ore inainte de inceperea exercitiilor anuntate.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca intarirea posturii aliate pe Flancul estic este extrem de importanta si a punctat ca foarte multi aliati au inceput sa inteleaga faptul ca este nevoie ca prezenta NATO sa fie crescuta in aceasta zona. Presedintele a abordat acest subiect la Ambasada…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va cere in numele Romaniei o flexibilizare legata de direcționarea fondurilor europene. Seful statului a menționat ca discuția va fi „mai complicata si probabil va mai dura”. In plus, Iohannis a vorbit despre largirea cadrului pentru folosirea ajutorului de stat…