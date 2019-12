Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Administratia Prezidentiala, seful statului va participa si la Summitul Euro in format extins, precum si la reuniunea Consiliului European - articolul 50, care va avea loc in contextul rezultatelor alegerilor anticipate din Marea Britanie.



In ceea ce priveste bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021 - 2027, presedintele Iohannis va pleda pentru "un buget ambitios care sa asigure realizarea cu succes a obiectivelor Uniunii pentru deceniul viitor".