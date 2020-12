Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca nimeni nu este mai presus de lege si ca Justitia trebuie sa functioneze la intreaga sa capacitate, subliniind ca procesul de reparare a legilor Justitiei nu a fost finalizat din cauza actualei majoritati parlamentare. "Intr-o Romanie europeana, nimeni…

- Bilantul deceselor cauzate de cele mai grave inundatii din ultimii ani si de alunecarile de teren provocate de taifunul Vamco in Filipine a crescut la 67, au anuntat duminica reprezentantii serviciilor de urgenta, relateaza DPA. Douasprezece persoane erau in continuare date disparute, duminica, in zonele…

- CHIȘINAU, 29 sept – Sputnik. Procesul de vaccinare impotriva infecției cu coronavirus ar trebui grabit, insa deocamdata acest lucru nu-l permit capacitațile tehnice, a declarat pentru RIA Novosti directorul centrului Gamalei Aleksandr Ghințburg.РФПИ и Центр имени ГамалеиBilanțul discuțiilor cu Putin…

- Majoritatea școlilor italiene în redeschid porțile în acesta zi de luni, în mijlocul a numeroase dificultați, dupa peste șase luni în care au fost închise din cauza pandemiei de Covid-19, scrie AFP.Revenirea în școli se face diferențiat, primele instituții…