- Președintele Klaus Iohannis a raspuns, miercuri, intr-o conferința de presa de la Palatul Cotroceni, unei jurnaliste care l-a intrebat daca, pana acum, s-a testat."Nu m-am trstat pentru ca nu am fost in contact cu nici o persoana bolnava. Testarile se fac atunci cand exista o banuiala.…

- Președintele Klaus Iohannis susține o conferința de presa, miercuri, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni. Conferința de presa are loc in ziua in care Romania inregistreaza un nou record negativ al infecțiilor cu coronavirus.

- Președintele Klaus Iohannis și o parte din membrii Guvernului ar fi decis, miercuri, la Palatul Cotroceni, ca noul an școlar sa inceapa in data de 14 septembrie in sistem online in zonele unde sunt focare de coronavirus, iar in zonele cu mai puține cazuri de coronavirus, cursurile școlare sa se desfașoare…

- Președintele Klaus Iohannis a adresat miercuri, la Palatul Cotroceni, un scurt mesaj pentru populație dupa ce s-au raportat in ultimele 24 de ore peste 1.000 de noi bolnavi de coronavirus, o premiera de la inceputul epidemiei.„Vestea proasta pe astazi este ca suntem in prima zi cu peste 1000…

- Presedintele Klaus Iohannis face declaratii de presa, la Palatul Cotroceni, la ora 13:00, anunta Administratia Prezidentiala. Declaratia presedintelui este programata la aceeasi ora la care autoritatile anunta noul bilant al pandemiei de coronavirus, dupa ziua in care Romania a inregistrat un record…

- Declaratia sefului vine la o zi dupa ce in Romania s-a inregistrat un record in privinta cazurilor de infectare cu coronavirus.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, in urma unei vizite la Institutul Cantacuzino, ca revenirea la starea de urgenta este o varianta luata in calcul, insa el nu isi doreste…

