- Presedintele Klaus Iohannis a fost decorat, joi, de omologul lituanian, Gitanas Nauseda, cu 39; 39;Marea Cruce a Ordinului pentru Meritele Lituaniei Grand Cross of the Order for Merits to Lithuania.La randul sau, presedintele Klaus Iohannis i a conferit omologului lituanian Ordinul National Steaua Romaniei…

- Președintele Klaus Iohannis iși continua turneul in tarile baltice. Dupa Letonia, astazi este in Lituania. Vizita oficiala la Vilnius cuprinde o serie de consultari politice cu președintele țarii și cu cel al parlamentului lituanian.

- Presedintele Klaus Iohannis si-a inceput, miercuri, vizita oficiala in Letonia, el fiind primit la Castelul Riga de omologul leton, Egils Levits. Seful statului a fost intampinat cu onoruri militare la Castelul Riga. Cei doi presedinti vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale, la finalul carora vor…

- Presedintele Klaus Iohannis face miercuri o vizita oficiala in Letonia, care va fi urmata joi de o vizita oficiala in Lituania si de participarea, iar vineri, la Kaunas, la un simpozion international.

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, efectueaza, miercuri, o vizita oficiala in Letonia, unde se va intalni cu președintele Republicii Letonia, Egils Levits, la Castelul Riga. transmite Administrația Prezidențiala. Președintele Romaniei va merge, joi, și in Lituania, unde se va intalni cu omologul…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, este invitat luni, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea de la "Ora Guvernului" pentru a da explicatii in legatura cu declaratiile cu privire la razboiul din Ucraina.Sedinta este programata la ora 17,30, dupa dezbaterea motiunii simple depuse de USR…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, efectueaza, astazi si maine, o vizita oficiala la Chisinau.Potrivit Ministerului Apararii Naționale (MApN) , Dincu va avea astazi convorbiri cu omologul sau, Anatolie Nosatii. Agenda oficiala cuprinde si intrevederi cu Natalia Gavrilita, prim-ministrul Republicii…

- Ministrul lituanian al Apararii, Arvydas Anusauskas, a declarat ca ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, care a murit marți, a fost un criminal care a ordonat reprimarea brutala a protestelor pașnice din Vilnius și din alte orașe, potrivit portalului de știri Delfi.lt. Fii…