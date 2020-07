Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis le-a solicitat, miercuri, autoritatilor locale din Craiova sa pregateasca proiecte pentru bani europeni. "La sosire in aeroport am avut si o intalnire cu reprezentantii autoritatilor locale si le-am spus cateva lucruri. In primul rand, locatia economica…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, azi, decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna organizare si desfasurare a acestora, anunta Administratia Prezidentiala. Drept urmare,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de solidaritate familiilor care au avut de suferit din cauza inundatiilor. ”Vreau sa transmit un mesaj de solidaritate familiilor greu incercate. Autoritatile depun toate eforturile pentru a-i ajuta pe oameni, pentru a le proteja pe cat posibil gospodariile…

